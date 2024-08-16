В Тамбове готовят к открытию экоотель и глэмпинг

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Тамбове ведется строительство экоотеля и глэмпинга, которые рассчитаны на круглогодичное пребывание гостей. Их открытие планируется на ноябрь этого года.

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Проекты прошли конкурсный отбор министерства туризма области и получили государственную грантовую поддержку в размере 7,8 млн рублей (экоотель) и 17,4 млн рублей (глэмпинг). Грантополучатели вложат практически столько же собственных средств.

Экоотель возводится на территории парка семейного отдыха «Ромашково». Как рассказал руководитель проекта «Ромашково», были определенные сложности с конструктивным решением по размещению домиков в природоохранной зоне, но все урегулировано. Домики будут находиться не на самой Цне, а за земляным валом на высохшем старом русле реки.

Все домики заводского производства - таково одно из условий господдержки. Это мини-барнхаусы и арочные дома «Викинг». Они быстро монтируются, и параллельно идет прокладка коммуникаций.

Экоотель выстроен по схеме «один домик - один номер». В такой номер могут поселиться до пяти-шести человек. На три-четыре мини-комплекса будет создана своя зона - с площадкой, террасой, навесом, спа с кедровой баней-бочкой.

Глэмпинг «Четыре сезона» расположен недалеко от областного центра в красивом месте. Он будет представлять собой охраняемую и безопасную территорию, где созданы хорошие условия для отдыха. Несколько модульных домов для одной семьи или компании оборудованы внутри всем необходимым. На территории глэмпинга будет создана инфраструктура для отдыха и взрослых, и детей.

Всего по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется открыть в этом году 7 модульных некапитальных отелей, что позволит нарастить номерной фонд в регионе на 75 номеров.

Туристическая инфраструктура региона состоит в настоящее время из 116 гостиниц, отелей, хостелов и других коллективных средств размещения. Увеличение номерного фонда — одна из главных задач в сфере туризма.

Также по нацпроекту в этом году будет приобретено туристическое оборудование в санатории и гостиницы.