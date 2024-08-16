В Петербурге отметили рост иностранного туристического потока минимум на 15%

Поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге в этом году увеличился минимум на 15%, сообщила ТАСС врио председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия. Она, в частности, отметила увеличение числа гостей из Ирана и Китая, которые прибывают в город по безвизовому режиму, а также приезд туристов из европейских стран.

"В этом году увеличение пока минимум на 15% числа иностранных туристов. Нас очень радует, что пошел поток из Ирана и восстанавливается поток из Китая по безвизовому режиму. Конечно, очень важно отметить, что приезжают семьями, с детьми", - сказала Гвичия.

Многие иностранные гости приезжают по электронным визам, отметила она.

"Эта открытость нашей страны, доступность с учетом введения электронной визы для такого количества стран, независимо от того, входят они в зону Шенгена или нет, дает нам возможность видеть европейских туристов в Санкт-Петербурге. Он всегда был любимым городом для европейцев, и многие туристы и сегодня выбирают точкой посещения именно Санкт-Петербург", - добавила Гвичия.

В 2019 году город принял почти 5 млн иностранных туристов. В период пандемии зарубежный турпоток резко снизился и пока не восстановился. По итогам 2023 года он превысил 570 тыс. прибытий. За первое полугодие 2024 года Петербург посетили около 5 млн туристов, что на 20% больше, чем за тот же период 2023 года.

Значительное число зарубежных туристов, приезжая в Россию, посещают сразу несколько городов, отметила Гвичия. "Многие выбирают два города. Нас радует, что проект

"Два города - миллион впечатлений", который мы запустили с Москвой, очень востребован. Люди едут в Нижний Новгород. У нас есть прекрасный проект "От рассвета до заката" с Москвой и Нижним Новгородом, мы видим [его востребованность] и по отзывам туроператоров", - сказала врио главы комитета.

Также в качестве дополнительной точки маршрута иностранные туристы выбирают Сочи.

"Сегодня Россия стала такой, скажем, туристски необъятной для иностранцев. Они путешествуют [и] в Сочи: Москва - Санкт-Петербург - Сочи и обратно через Москву возвращаются", - пояснила она.

Высокая загрузка отелей

Врио председателя комитета указала на высокую загрузку гостиниц Санкт-Петербурга летом 2024 года.

"Загрузка отелей нас радует. Надеемся, что она будет и выше именно по [итогам] года, но лето - одно из самых, наверное, заполняемых за последние четыре года", - сказала она.

По приведенной пресс-службой комитета информации, во втором квартале средняя загрузка отелей составила около 74%, во время крупных международных мероприятий она превышала 80%.