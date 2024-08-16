В столице Хакасии продлили купальный сезон

Август в Абакане выдался непривычно жарким, вода остается комфортной температуры. В связи с этим власти столицы Хакасии приняли решение продлить купальный сезон.

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Окончание сезона перенесено с 18 на 25 августа. Соответственно, спасатели продолжают свою работу, как и пост охраны общественного порядка.

Мэрия Абакана напоминает, что горожанам и гостям столицы необходимо повторять с детьми (даже со старшими) правила безопасности на воде, а также рассказывать об опасности игр на глубине, в незнакомых местах, вблизи течений. Ребенка нужно научить звать на помощь, если он попал в беду.