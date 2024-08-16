Строительство аэропорта в Шерегеше будет вестись на условиях софинансирования

Аэропорт у горнолыжного курорта «Шерегеш» в Кемеровской области постоят на условиях софинансирования, сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

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Он отметил, что воздушная гавань будет находится в семи километрах от города-курорта Шерегеш. Замглавы минтранса подтвердил намерение, что будет госэкспертиза, проектная документация, после чего начнется строительство аэропорта.

ВВП и аэродромная инфраструктура постоят на средства из федерального бюджета, а средства инвестора пойдут на аэровокзальный комплекс, регион профинансирует подъездную дорогу и необходимые инженерные коммуникации для функционирования аэропорта, уточнил Середюк.

Планируется, что строительство аэропорта «Шерегеш» завершится в 2028-м при выполнении сроков проектирования и объемов финансирования.