Специалисты перечислили необходимые вещи для путешествия на машине

На портале «Госуслуги» россиянам напомнили, что при путешествии на автомобиле необходимо взять с собой в дорогу документы и аптечку, пишет «Саратов 24». Также в путешествии пригодятся средства безопасности.

© unsplash

Так, первым пунктом в списке стоят документы. Помимо паспортов, необходимо упаковать в дорогу свидетельство о браке, если у вас с супругом разные фамилии, полисы ОСАГО и ОМС, удостоверение многодетной семьи, СТС и справку об инвалидности при ее наличии.

Портал советует также заполнить данные профиля на «Госуслугах».

"Укажите данные документов в личном кабинете — это сэкономит время, когда по закону не требуется предъявлять оригинал. Также можно в разделе «Здоровье» запросить медицинские документы на случай, если придется обратиться к врачу: протоколы приема, результаты анализов", — отметили специалисты.

При этом стоит также установить приложение «Госуслуги Авто», в котором хранится информация о водительских документах. Оно пригодится также при оформлении европротокола при попадании в аварию и при оплате штрафов с дисконтом.

В дороге также нужна аптечка. Необходимо проверить сроки годности лекарств, целостность упаковки, герметичность флаконов и ампул, поделился портал.

В автомобиль необходимо также положить огнетушитель, инструменты для ремонта, трос для буксировки, знак аварийной остановки, зарядное устройство для машины, автохолодильник, подушки и шторы. Стоит заранее загрузить офлайн-карты в навигатор и забить в смартфон номера службы эвакуации или дорожной помощи, а также обзавестись антибликовыми очками.

Если в поездке примут участие дети, необходимо проверить крепления детского кресла, приобрести необходимые аксессуары и игры для удобства малыша, подытожили специалисты.

Ранее основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева рассказала, что изменения Минздрава РФ по составу автомобильной аптечки начнут действовать с 1 сентября. Теперь в нее будут входить медицинские маски, перчатки, спасательное одеяло и ножницы.