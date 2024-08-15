Как хорошо провести время туристу в Твери

Всего пара часов от Москвы на «Ласточке» и вы в Твери — городе, который по площади в два раза больше Швейцарии. Но ладно Швейцария! В Твери есть свой «Париж» (казарма рабочего поселка), «Пизанская башня» (высотка «Рюмка», которая при строительстве начала крениться) и «Ласточкино гнездо» (Аваевская богодельня). Рассказываем, куда сходить еще.

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Что посмотреть

Набережная Степана Разина

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Мало кто может объяснить, почему набережную реки Волги назвали в честь легендарного атамана (Степан Разин с Тверью не очень-то связан), но прогуляться здесь стоит, чтобы понять, почему город называют «маленьким Петербургом». Как и в Северной столице, каменные особняки здесь слились в «единый фасад». Так велела Екатерина II, а архитектор, по легенде, решил выразить свое уважение, разместив в некоторых домах по девять осей окон — столько букв в имени императрицы. Сделать красивые кадры парадной застройки можно, перейдя по Нововолжскому мосту на набережную Афанасия Никитина.

Железнодорожный вокзал

Каким бы прозаичным ни казался на первый взгляд данный объект, ему нужно уделить внимание. Железнодорожный вокзал в Твери — это два здания, которые разделяет вековая история и объединяет подземный ход. Старый вокзал из красного кирпича построен в 1851 году. Любопытно, что в нем было пять комнат для императора: пышные покои недавно восстановили и открыли для посетителей. Другая атмосфера царит в Новом вокзале, выполненном в стиле советского модернизма в 1991 году: внутри потрясающее мозаичное панно и живые растения.

Тверской императорский дворец

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Учитывая тот факт, что в XVIII веке путешествие из Петербурга в Москву занимало где-то неделю, Екатерина II велела построить по дороге семь путевых дворцов, в которых могли бы перевести дух императорские особы. Впоследствии в тверской резиденции поселилась внучка императрицы Екатерина Павловна с мужем, принцем Ольденбургским. О том, какие громкие вечеринки закатывали супруги у себя дома, вам расскажут во время экскурсии по дворцу. Заодно ознакомитесь с внушительной коллекцией картин, которая там разместилась.

Морозовский городок

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Добро пожаловать в самый первый микрорайон в России. В начале XX века в Морозовском городке, построенном для рабочих текстильной фабрики, кипела жизнь. Казармы, магазины, театр, хлебопекарня, больница, аптека, баня, школа, детский сад и училище — на территории 50 кирпичных строений под любые нужды. Самое красивое — казарма «Париж» с потрясающими арочными окнами. Именно в столице Франции в 1910 году тверской комплекс, который позднее прозвали «Двором Пролетарки», получил золотую медаль на Всемирной выставке как лучший рабочий городок мира. Увы, сейчас здесь царит разруха, пусть и романтичная.

Необычные музеи

Негласный символ Тверской области — козел: с XIV века жителей губернии называли «тверскими козлами» за их упрямство и упорство. Так что странно было бы не открыть музей имени рогатого животного. Другой музей — Плюшкина — прямого отношения к гоголевскому персонажу не имеет: там просто собрано «все, что стало не нужно» — речь про вещи из советского прошлого, по которому многие не прочь поностальгировать. Тему ностальгии продолжаем в музее Михаила Круга: шансонье, кстати, родился в том самом Морозовском городке.

Культурный центр «Рельсы»

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Центр современной культуры, созданный жителями для жителей, — значится на сайте арт-кластера. Собственно, проект, который разместился в бывшем Доме моды 1937 года постройки, создан при финансовом участии 400 тверичей. В центре есть бесплатная библиотека, лекторий, пространство для воркшопов и три кафе. Каждую неделю здесь проходят лекции и мастер-классы, кинопоказы и крупные городские мероприятия.

Усадьба Домотканово

Не самая популярная у туристов локация — тем легче погрузиться в атмосферу дворянской провинциальной России XIX века. Собственно, главный объект здесь — музей Валентина Серова, который с 1886 по 1911 год часто гостил в усадьбе, принадлежавшей его другу барону фон Дервизу. Полотна «Девушка, освещенная солнцем» и «Заросший пруд» написаны как раз в Домотканово. Как бы то ни было, в экспозиции нет ни одного оригинала. И все же заглянуть сюда стоит, чтобы прогуляться по усадебному парку с каскадными прудами — окружающие пейзажи будто сами просятся на холст.

Где остановиться

«Звезда»

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От 1 до 2,5 рубля (средняя зарплата крестьянина за неделю!) стоила ночь в гостинице «Лондон» в XIX веке. А потому остановиться там могли только хорошо обеспеченные особы. Теперь в этом здании другой, но не менее комфортабельный отель. Кегельбан и бильярд, как в былые времена, здесь, конечно, уже не предлагают, да и бесплатными звонками по телефону удивляли только полтора века назад, зато есть спа-центр.

«Губернаторъ»

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Элегантный особняк, в котором находится отель, построен в XVIII веке и отреставрирован в 2013 году. Дизайнеры постарались отдать дань уважения прошлому, оформив номера в стиле классицизма XVIII–XIX веков и обнажив кое-где историческую кирпичную кладку. В остальном интерьер выполнен в лаконичных пастельных оттенках.

«Тованово»

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«Котики» — здесь это название домика для гостей, как и «Дом Романтиков», «Лесная студия» или «Фазенда ботаника». Парк-отель окружен березовой рощей, а потому без лирического настроения никак. Чем заняться? Например, отправиться в экосафари на болотоходах по реликтовым болотам или съездить на экскурсию в Тверь на ретроавтомобиле.

Где поесть

Locals

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Местное кафе без ограничений, как позиционирует себя заведение, называя свое меню компактным, чтобы не «растворяться в муках выбора». Между тем выбор гостям все равно предстоит сделать. Здесь и всевозможные закуски вроде хумуса и карпачо, и несколько наименований пиццы и пиццетты, поке и роллы. Среди горячих блюд — модный нынче стейк из капусты с креветками и удон с цыпленком карри.

Breakfast Band

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Бритни Спирс, Марго Робби и Гарри Стайлс никогда не узнают, что в их честь в маленьком тверском кафе назвали завтраки, которые подают целый день. И тем не менее посмотреть, с какой звездой у основателей проекта ассоциируется то или иное блюдо, любопытно. Например, Блейк Лавли — это авокадо-тост, а Боб Марли — овсянка на курином бульоне. Как думаете, им подходит?

«СТАRЫЙ ЧЕМОDАН»

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Паб разместился в восстановленном старинном особнячке, который был построен в мещанской слободе, где в незапамятные времена селились мелкие купцы и чиновники, а также небогатые дворяне. Однако в современном ресторане блюд русской кухни вроде щей и солянки немного. Упор на мангал: что бы вы ни взяли — говядину в фирменном маринаде или судака с соусом биск, закажите к ним еще и сырный лаваш на гриле.