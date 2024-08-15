Куда поехать в Дагестан на море: 12 отелей и баз отдыха на Каспии

Куда поехать в Дагестан на море: 12 отличных отелей и баз отдыха на Каспии
На берегу Каспийского моря можно отдохнуть в городах Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дагогни, Дербент или на загородных базах с собственными пляжами. Новые отели и коттеджи появляются каждый год. Выбор места отдыха зависит от ваших предпочтений. Если главное — море и солнце, лучше селиться в районе Избербаша и южнее: вода чище, песка больше, а людей на пляжах меньше. Если хочется чередовать морские ванны с вылазками в горы, то стоит остановится поближе к Махачкале, откуда ежедневно стартуют десятки туров по достопримечательностям республики.
Интроверты снимают коттеджи с оборудованной кухней и мангалом во дворе. Но если хочется общения и веселья, имеет смысл рассмотреть базы отдыха. Вот наш проверенный список на первой береговой линии.
База отдыха Villa Boscol
- Поселок Новочуртах. 15−20 минут от Махачкалы в сторону Сулакского поста на такси или на маршрутке
- От 5000 рублей за одноместное размещение в стандарте
Номера нужно бронировать заранее, в сезон мест практически нет. Можно снять коттедж для размещения с семьей или друзьями. Цена вопроса — от 14 000 рублей. Питание в стоимость номеров и коттеджей не входит.
На территории базы есть ресторан, красивые фотозоны, обустроенный песчаный пляж с шезлонгами и бунгало. Летом на Villa Boscol проводятся пенные вечеринки, развлекательные программы для детей и концерты кавказских звезд эстрады.
База отдыха Calipso
- 25−30 минут от Махачкалы в сторону Сулакского поста на такси
- От 10 800 за 2-местный номер с трехразовым питанием
На этой базе, как, впрочем, и на всех других, динамическое ценообразование. Если хотите забронировать номер по минимальной стоимости, лучше всего это делать в мае, заранее планируя маршрут и места для отдыха.
На территории базы есть два бассейна под открытым небом — для детей и взрослых, деревянные кабинки со столиками для вкусных посиделок на свежем воздухе, шезлонги с зонтами на берегу. Вечером проходят музыкальные и развлекательные программы для детей и взрослых.
Оздоровительный комплекс «Белые журавли»
- 7−10 минут от Махачкалы на такси или на маршрутке
- От 10 200 рублей за 2-местный номер без питания
Место подойдет тем, кто предпочитает активный отдых, спокойно относится к большому количеству людей (здесь более 130 номеров) и уделяет внимание здоровому питанию. В рационе гостей — много блюд из полезных продуктов, приготовленных на пару.
Для любителей загорать и купаться есть три бассейна. Можно позаниматься в тренажерном зале, сходить в русскую баню и на массаж, сыграть в бильярд, теннис, футбол или в волейбол.
На территории комплекса есть и духовно-просветительский центр с небольшой мечетью, церковью и синагогой. В конференц-зале можно провести деловое мероприятие, а на площадке для торжеств сыграть свадьбу.
База отдыха Arena Beach
- 10 минут от Махачкалы на такси или на маршрутке
- От 5 000 рублей за 2-местный номер
Здесь есть большой бассейн для взрослых и отдельный — для детей. Вечерами работают аниматоры и выступают звезды местной эстрады. На территории оборудовано поле для игры в футбол и волейбол, открыты кафе и ресторан. Однако следует помнить: купаться на пляже можно не только постояльцам, но и по дневному абонементу, как и во многих других прибрежных локациях.
Все вышеперечисленные отели расположены на Сулакской трассе. Имейте в виду, что тут бывают сезонные пробки. Если планируете выезжать в город на прогулки или брать экскурсионные туры по достопримечательностям Дагестана, дополнительно закладывайте на путь от 15 до 60 минут в зависимости от времени суток и удаленности базы отдыха от Махачкалы.
Гостиничный комплекс «Джами»
- Между Махачкалой и Каспийском. Добраться можно на такси, маршрутке «Махачкала — Каспийск», автобусе № 100
- От 8 500 рублей за 2-местный номер с завтраком
На территории оборудована детская площадка, уютная зона с фонтаном, чистый пляж с шезлонгами, зонтами и качелями. В комплексе есть ресторан с кавказской и европейской кухней, развлекательные программы для детей и взрослых.
Отель Azimut
- Каспийск, 17 км от Махачкалы
- От 11 000 за 2-местный стандартный номер
Удобное решение для отдыха с семьей и друзьями. Отель расположен на берегу Каспийского моря в самом городе, так что супермаркеты, рестораны, развлекательные центры, салоны красоты и кинотеатр — в ближайшем доступе.
Если надоест лежать на пляже или купаться в открытом бассейне с подогревом, то можно выйти в город. Именно выйти, так как Каспийск — небольшой город, основные локации которого можно легко обойти пешком в течение часа.
На территории отеля проводятся мастер-классы для детей и взрослых по гончарному делу. Можно попасть на дегустации урбеча и других национальных лакомств, сходить на пенные вечеринки и концерты.
Санаторий «Каспий»
- Карабудахкентский район, 35 км от Махачкалы
- От 35 000 рублей за 5 суток с 3-разовым питанием (бронь возможна только от 5 суток из-за лечебного профиля учреждения)
Санаторий утопает в зелени. В живописном месте есть все для полноценного отдыха и перезагрузки: открытые бассейны, спортивные и детские зоны, парк с необычными растениями, песчаный пляж и концертная площадка на свежем отдыхе.
Туристы с заболеваниями сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной систем могут взять оздоровительные программы, пройти курс массажа или озонотерапии. При бронировании путевки на 10 дней лечение входит в стоимость.
База отдыха Ramina village
- Карабудахкентский район, поселок Уллубиево, 55 км от Махачкалы
- 9 900 рублей за двоих с завтраком или 16 900 с трехразовым питанием
Номера расположены в модульных домиках с открытыми террасами. Предлагаются разные варианты размещения: 1−2 человека, 5−6 и 8−9.
На территории базы есть аквапарк, бассейн, ресторан и кинотеатр. На берегу моря оборудована детская и спортивная площадки. Предусмотрены развлекательные, игровые и музыкальные программы.
Семейный отель Ramina
- Избербаш, 65 км от Махачкалы
- От 9 200 рублей за улучшенный стандарт на двоих с завтраком
В отеле 2 корпуса на 69 номеров, кафе, где подают завтраки, ресторан с кавказскими и европейскими блюдами, бар. Можно поплавать в одном из бассейнов или сходить в большие надувные аквапарки. В отеле своя команда аниматоров. По вечерам проходят музыкальные и конкурсные программы.
С 18 августа сетевой Ramina resort открывается и в Дербентском районе. Ближайший ориентир — экраноплан «Лунь».
Отель «Кассиопея»
- Избербаш, 65 км от Махачкалы
- От 9 000 рублей за двухместный стандарт с завтраком
На территории есть открытый бассейн, детская площадка. Днем проходят развлекательные программы с аниматорами для детей, по вечерам — музыкальные программы и пенные вечеринки.
Отель Golden beach
- Дербент, 133 км от Махачкалы
- От 10 500 на двоих в стандартном номере с завтраком
Помимо купания в море и развлечений на берегу отель предлагает активности на своей территории. В распоряжении гостей — открытый бассейн и аквапарк, проводятся музыкальные вечеринки, анимация, детские шоу и игры в воде и на суше.
Обедать и ужинать можно в столовой на территории отеля или выехав в город на такси. До ближайшего ресторана 5−10 минут.
Отель Derbent Premium spa
- Дербент, 133 км от Махачкалы
- От 12 000 рублей за двоих в стандартном номере с завтраком
Отель находится на берегу моря и отличается высоким уровнем сервиса и комфортом в номерах. Здесь есть закрытый бассейн, спа-зона, ресторан.
Благодаря расположению отеля отсюда удобно отправляться на экскурсию в крепость Нарын-кала или на вечернюю прогулку у музыкального фонтана. А еще в шаговой доступности — колоритные дербентские рестораны.