Вместо билетов на поезд за 214 тысяч туристам рекомендуют трансфер в аэропорт Сочи

Цены на билеты из Анапы в Москву в последнюю неделю августа продолжают бить рекорды. В наличии считаные места для тех, кто готов ехать с пересадками. В некоторые даты перевозчик предлагает такие маршруты по 214 тыс. руб. Если кажется дорого, то можно и чуть сэкономить – поехать за 180 тыс.

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Шутки шутками, но тем, у кого на руках до сих пор нет обратных билетов, конечно, не до смеха. Им в сложившейся ситуации рекомендуют всеми правдами и неправдами выбираться автотранспортом в Сочи, а уже оттуда лететь в столицу, либо в другой город.

Самый доступный вариант добраться из Анапы – билет на микроавтобус к частному перевозчику. Дорога на одного человека обойдется примерно в 3–4 тыс. руб. – в зависимости от того, к какому удастся попасть. Компаниям и семьям уехать таким способом будет сложно, так как на многих рейсах в конце августа остались одно-два свободных места.

Да и менее выгодно. Семьям лучше заказать трансфер. Расценки на седан начинаются от 8–10 тыс. руб. Минивэн до 8 мест выйдет уже в районе 15 тыс. Если же нужен более вместительный микроавтобус, то готовьтесь к ценнику в 25–30 тыс. Такие прайсы указаны на ресурсах перевозчиков. Впрочем, никто не дает гарантии, что сейчас в горячие дни они не захотят значительно повысить цены, дабы урвать в конце сезона последний куш. Тем, кто желает ехать здесь и сейчас, могут попробовать вызвать такси – приложение в смартфоне предлагает заплатить за маршрут около 18 тыс.

Дефицита авиабилетов из Сочи в Москву нет. Цены на перелет в последние дни августа начинаются от 18 тыс. без багажа. Свободные места можно найти и в другие даты, даже за несколько часов до вылета. Правда, они обойдутся значительно дороже – уже ближе к 30 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД предлагает туристам вернуться с юга, перескакивая из люкса на сидячие места.