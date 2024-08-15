Сколько стоит снять жилье в Калининграде для туриста с питомцем

В последнее время туристы довольно часто предпочитают путешествовать по стране со своими домашними любимцами. В связи с этим растет спрос на аренду жилья с пометкой pet-friendly. Данная тенденция наблюдается и в Калининградской области. «ФедералПресс» рассказывает, сколько стоит аренда такого жилья и как часто в нем нуждаются туристы.

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Как часто туристы ищут pet-friendly квартиры и дома

Выяснилось, что в Калининградской области туристы чаще стали искать съемные дома, где можно жить вместе со своими питомцами. Речь идет о росте на 51 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Квартиры, в которых можно останавливаться с собаками и кошками, также стали более популярными среди путешественников. В этом сегменте спрос увеличился на 25 %, сообщили в «Авито Путешествиях». В целом в РФ выбор загородного pet-friendly жилья по сравнению с июнем 2024 года уменьшился на 4 %.

Сколько стоит аренда домов и квартир

По данным сервиса, в июле снять квартиру при путешествии с питомцем в Калининградской области можно было в среднем за 3,5 тысячи рублей в сутки, а загородный объект – за 7 тысяч.

Кроме того, стало известно, что арендодатели в сегменте краткосрочной аренды стали терпимее относиться к туристам с домашними животными. Некоторые это даже делают конкурентным преимуществом.

Сколько денег тратят туристы каждый день

Также региональные власти отмечают, что в этом году гости стали тратить больше денег на территории области. Речь идет о сумме в 9,2 тысячи рублей.

Доходы региональной туриндустрии каждый год увеличиваются примерно на 15–20 %. В этом году заметно вырос номерной фонд коллективных средств размещения. Это произошло за счет создания кемпингов и глэмпингов.

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