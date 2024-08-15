Названы альтернативы пляжному курорту в бархатный сезон

Артур Сафиуллин, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии в Северо-Западном федеральном округе, рассказал, куда можно отправиться этой осенью.

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Если вы не хотите далеко ехать, то обратите внимание на Курортный район Санкт-Петербурга. Например, в Репино или Зеленогорске можно провести выходные, наслаждаясь завтраками с видом на Финский залив, пояснил он в беседе с «Петербург 2».

Для тех, кто ищет более необычные места, есть туры в Новгородскую область, например, в Старую Руссу. Этот город с богатой историей предлагает множество интересных мест для посещения. Здесь находится один из старейших курортов с минеральными источниками. Вы можете посетить озеро Ильмень, дом-музей Достоевского и усадьбу средневекового Рушанина.

Двухдневный автобусный экскурсионный тур с проживанием в гостинице, завтраком и питанием обойдётся примерно в 24 тысячи рублей на двоих. Однако стоит учитывать, что это групповой тур, а не индивидуальный.

Ещё одно интересное направление — Мурманск. Бархатный сезон — отличное время для посещения этого города, так как в более холодную погоду некоторые места могут быть недоступны из-за погодных условий.

Стоимость готовых предложений по поездкам в Мурманск в конце августа — начале сентября составляет от 44 тысяч рублей на человека. Тур расчитан на четыре дня и включает в себя посещение китов на морской прогулке, саамской деревни Огни Имандры и посёлка Териберка, а также осмотр достопримечательностей города. Включено проживание в гостинице и обеды на местах.

Добраться до Мурманска из Санкт-Петербурга можно быстро на самолёте.