Восхождение на гору Айгир: медведи, змеи и красоты Башкортостана

Одним из самых живописных и популярных мест Башкирии является гора Айгир. С ее вершины открывается вид на просторы Белорецкого района – леса, скалы и бурлящую реку Малый Инзер. Легко ли подняться на вершину и чего стоит опасаться туристам – в материале «ФедералПресс».

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Гора Айгир

Гора Айгир находится в Белорецком районе Башкортостана, ее высота составляет 976 метров над уровнем моря. Подъем достаточно простой, поэтому подняться на нее могут даже начинающие туристы.

Для подъема на гору стоит доехать до железнодорожной станции Айгир. Отсюда до вершины горы идти около 3 км. В минувшие выходные журналист «ФедералПресс» вместе с группой туристов отправилась в мини-путешествие.

Подъем на гору Айгир

Начало пути на гору пролегает через лес. Это лето в Башкирии выдалось очень дождливое, поэтому дорога оказалась грязной и скользкой. После леса придется еще некоторое время идти вдоль высокой травы.

Гид Радмир во время похода предупреждает туристов о том, что несколько раз в этих местах видели медведя, а также напоминает, что нужно делать при встрече с диким зверем.

«Ни в коем случае не нужно никуда бежать, медведь бегает быстрее и точно догонит человека. При встрече со зверем нужно держаться вместе – толпою и начинать шуметь, тогда медведь уйдет», – поясняет гид.

Также туристам посоветовали внимательно смотреть под ноги и идти строго по тропинке, чтобы не встретиться с гадюками, которых здесь хватает.

После трех километров пути перед туристами открываются просторы, которыми можно любоваться с высоты птичьего полета. Даже на высоте слышно, как внизу шумит река Малый Инзер. На вершине горы находятся живописные скалы.

Спуск с горы оказался сложнее – идти вниз приходится по курумнику (скопление больших камней. – Прим. ред.). После дождя камни тоже оказались достаточно скользкие. Для удобства туристов в некоторых местах натянуты канаты, которые облегчают спуск.

Легенда о горе Айгир

Слово «Айгир» с башкирского языка переводится как «жеребец», молодой и сильный конь. Существует легенда, почему гору назвали именно так. Согласно преданиям, во время гражданской войны атаман казаков увидел прекрасного жеребца и решил его поймать. Казаки загнали красавца на самый край скалы, но гордое животное не далось и прыгнуло вниз. С тех пор скала так и стала называться – Айгир.

Напомним, ранее туристка из Екатеринбурга рассказывала о поездке на Камчатку и восхождении на Авачинский вулкан.