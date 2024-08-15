Каждый третий россиянин хочет путешествовать со своим питомцем

Практически каждый третий опрошенный рассказал, что мечтает о поездке с домашним животным (33%). Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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При этом большинство хотят отправиться в отпуск именно с кошкой (40%), чуть меньше — с собакой (35%). Оставшиеся 25% с другими животными: кроликами, сурками, хомяками и енотами. В основном ехать с хвостиками решаются мужчины (71%) в возрасте от 31 до 35 лет (32%).

«Стоимость поездки с любимым питомцем будет выше для вас примерно на 30%. Если вы планируете ехать за границу, не забывайте про Международный ветеринарный сертификат, справку из клуба СКОР или РКФ и чип или отчетливое уникальное клеймо», — рассказала Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Несмотря на такое стремление, 72% опрошенных испытывают страхи за питомца. Главные из них связаны с перелетом: 22,7% боятся сдавать свое домашнее животное в багаж, 30% переживают, что даже в салоне питомец может плохо себя чувствовать. 21,3 % испытывают переживания за то, что аэропорт другой страны не примет животное. 9,7% имеют страх делать необходимые прививки перед перелетом, а 8,9% не уверены в качестве ветеринарии в соседних городах и странах.