Цены на отели российских курортов описали словом «вакханалия»

Цены на проживание в отелях популярных российских курортов назвали «вакханалией». Таким мнением поделился с Российским союзом туриндустрии (РСТ) генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, лишь крымские отельеры оставили стоимость на прошлогоднем уровне или подняли в пределах 10 процентов. «А то, что сейчас творится с ценами в Сочи, Анапе, Геленджике, просто вакханалия: плюс 40 процентов к прошлогодним показателям», — описал Мкртчян.

Именно с этим эксперт связал рост спроса на отдых в Крыму.

Ранее Сочи стал главным отечественным курортом для богатых россиян. Из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали активнее ездить в Сочи, а также вкладываться в недвижимость, в том числе туристическую.