Туристка купила несуществующий автобусный тур Томск – Стамбул

Не совсем рядовой случай мошенничества при покупке тура за границу произошел в Томске. Пострадавшую не смутило сразу несколько настораживающих факторов: турагент предложил ей проехать на автобусе 5500 км в Стамбул, и цена такого путешествия – 13 тыс. руб.

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Как сообщает УМВД по Томской области, в полицию обратилась жительница регионального центра с заявлением о мошенничестве. Девушка рассказала, что решила отправиться в отпуск, а путевку стала искать в туристических сообществах в соцсетях, активно подписывалась на паблики и ждала интересный вариант. В итоге дождалась.

Спустя некоторое время несостоявшейся путешественнице написал мужчина, представился сотрудником турагентства и предложил приобрести путевку в Турцию. Девушка заинтересовалась автобусным туром из Томска в Стамбул. Пострадавшая не обратила внимания на то, что маршрут предполагает 5500 км пути.

Впрочем, томичка все же засомневалась, когда узнала цену – 13 тыс. руб. Она понимала, что тур в Турцию не может стоить так дешево, но успокоилась, когда «турагент» рассказал о «горящей путевке».

«Мошенник объяснил: в последний момент отказался один из клиентов, и на его место срочно ищут желающего. Девушка заинтересовалась “горящей путевкой” и, следуя указаниям незнакомца, осуществила перевод денежных средств в сумме около 13 тыс. руб. на указанные банковские реквизиты», – пояснили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Как только деньги были отправлены, мужчина перестал отвечать туристке. Тогда-то девушка и поняла, что никакой путевки в принципе не было, и пошла в полицию.

Отметим, в последнее время злоумышленники все чаще находят своих жертв именно в туристических сообществах. В связи с этим правоохранители рекомендуют всегда требовать договор перед отправлением денежных средств в оплату тура и по возможности проверять всю необходимую информацию о фирмах, в которых планируется приобретать путевку.