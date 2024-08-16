К Голубому озеру и Новоафонскому монастырю запустят туристический поезд

РЖД запустит турпоезд по южным городам России с посещением виноделен

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Российские железные дороги (РЖД) запустят туристический поезд по городам юга России и Абхазии с посещением виноделен. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Маршрут туристического поезда пройдет по маршруту Москва – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи – Ростов-на-Дону – Москва.

«Единственный круиз состоится 18 октября 2024 года. В ходе круиза планируется остановка в Новороссийске с посещением винодельческих предприятий», – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, туристы увидят Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рицу, а также Новоафонский монастырь в Абхазии. В Сочи для путешественников запланирована прогулка по Олимпийскому парку и центральной городской набережной.

Во время путешествия туристы смогут воспользоваться услугами вагона-спа, оборудованного инфракрасной сауной и душевыми кабинами. К услугам пассажиров также вагон-ресторан с баром.

Отмечается, что паспортный контроль при пересечении границы с Республикой Абхазией будет проходить во время движения поезда, поэтому пассажирам не придется покидать вагоны.