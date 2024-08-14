Российские туристы массово устремились в Крым

Спрос на отдых в Крыму в бархатный сезон вырос на 25 процентов в сравнении с 2023 годом. О том, что россияне массово устремились в курортный регион, сообщается в материале Российского союза туриндустрии (РСТ), который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Интерес связан с более доступной стоимостью жилья в сравнении с другими курортными регионами. По словам генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, отели постоянно предоставляют скидки, благодаря чему можно сэкономить 2-3 тысячи рублей за ночь.

«Несмотря на рост продаж, до 40 процентов номеров в Крыму сейчас пустует, да и холодает там раньше, чем в Сочи, поэтому в скором времени ждем большие распродажи от отельеров», — объяснил эксперт.

Ранее Мкртчян заявил, что цены на отдых начнут снижаться со второй половины сентября. По словам специалиста, это касается как зарубежных направлений, так и российских.