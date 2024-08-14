В Крыму намерены реализовать проект по созданию мирового курорта

О реализации "ряда масштабных инвестиционных проектов" заявил журналистам гендиректор комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

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Проект будет реализован в развитие Mriya. Это позволит комплексу выйти на качественно новый уровень, считает Саруханян.

В частности, будет создан винный кластер на базе имеющегося тематического парка и винодельни WINEPARK. Также запланировано строительство нового отеля, парка развлечений и природного парка. Кроме того, рассматриваются идеи модернизировать семейный парк "Дримвуд", японский сад "Шесть чувств" и спа-центр.

Трансформация курорта уже началась. В этом году обновлен номерной фонд, появилась яхтенная марина. Также реконструирован поющий фонтанный комплекс.

В этом году курорту исполняется 10 лет. С тех пор курортный комплекс расширил свою территорию более чем в четыре раза, более 1 млн гостей посетили отель и тематические парки, а количество сотрудников выросло до 3 тыс. человек. Mriya Resort & SPA более ста раз признавали лидером индустрии гостеприимства на международных и российских премиях, в том числе он завоевал награду в самой престижной мировой премии World Travel Awards.