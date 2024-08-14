В Иркутске откроется премиум-отель с возрожденными сибирскими банями

В историческом центре Иркутска откроется новый отель премиум-класса в возрожденном здании с сибирскими банями. Об этом сообщается в пресс-релизе Sea Company, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Уточняется, что пятизвездочная гостиница Rodina Grand Hotel & Spa Irkutsk откроется 1 сентября на набережной реки Ангары. Отель расположен в историческом здании Бань Курбатова и Русанова с архитектурой начала XX века, реставрация которых стала крупнейшим проектом по восстановлению объектов культурного наследия российского города.

Как отмечается в материале, Rodina Grand Hotel & Spa представляет концепцию клубного формата — постояльцам будут доступны 104 номера и апартаменты семи категорий в разных дизайнах — классика, модерн, лофт, авангард и Скандинавия.

Кроме того, гости смогут посетить спа-комплекс и попробовать парение в сибирских традициях, а также различные методики оздоровления. Например, воспользоваться 25-метровым бассейном с инновационной системой водоподготовки и банным комплексом, включающим две русские, финскую и турецкую бани с авторскими программами парения.

В отеле также есть ресторан, бар и кофейня. «Особое внимание уделено сохранению экологии и микроклимата Сибири — для комфортного передвижения по городу без вреда для окружающей среды будут использоваться только электрические автомобили класса люкс», — подчеркнули в Sea Company.

Ранее в августе стало известно, что российская верфь Emperium построит электрическое круизное судно с панорамным рестораном, баром и зоной спа для путешествий по озеру Байкал. Судно будет предназначено для длительных путешествий по озеру. Оно строится по заказу компании «Водоходъ».