РЖД запустит туристический поезд «Рица» по городам юга России и Абхазии

В пятницу, 18 октября, туристический поезд «Рица» отправится из Москвы в круиз по городам юга России и Абхазии. Об этом сообщается в Telegram-канале ОАО «РЖД».

© РИА Новости

«Туристический поезд «Рица» проследует по маршруту Москва – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи – Ростов-на-Дону – Москва», – говорится в сообщении.

Уточняется, что это будет единственный круиз в 2024 году. В состав поезда войдут современные вагоны СВ, купе, специальный вагон-душ, а также вагона-спа, который оборудован инфракрасной сауной и душевыми кабинами.