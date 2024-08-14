В Калужской области откроют лесной экопарк для туристов

В 2027 году в Малоярославецком районе Калужской области планируют открыть лесной экопарк с вольерами для диких животных.

В лесу на площади 17 гектар у деревни Ерденево в Калужской области обустроят экопарк с сохранением естественного природного ландшафта. Для туристов создадут гостиничный комплекс, площадь застройки составит 4,7 тысячи квадратных метров. Там появятся бани и спа, бассейн и фитнес-зал, детский развлекательный центр, сцена с амфитеатром, лесопарк и тропы здоровья. В вольерах на территории лесного экопарка будут жить дикие животные – косули, олени, лоси, козы, кабаны, страусы.

Как сообщили в пресс-службе банка "Дом РФ", что профинансирует проект и одобрит льготный кредит на 1,6 млрд рублей, средства будут предоставлены для создания туристических объектов по программе Минэкономразвития России.