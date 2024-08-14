Что посмотреть в Нижнем Новгороде

Три года назад Нижний Новгород ярко отметил свое 800-летие. К юбилею старинного русского города здесь обновили и отреставрировали исторические объекты, а также создали новые общественные пространства.

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Нижний Новгород стал точкой притяжения молодежи и даже получил статус "молодежной столицы" в 2023 году. А еще город стал популярным направлением для поездок на выходные благодаря своей транспортной доступности. Чтобы добраться сюда из Москвы, потребуется всего 4 часа на комфортной "Ласточке".

Корреспондент "РГ" побывала в Нижнем Новгороде и убедилась: такая поездка выходного дня - отличное решение, чтобы интересно и с пользой провести последние летние деньки и даже совершить небольшое путешествие во времени из XXI в XIX век.

День первый. XXI век

Нижний Новгород действительно стал трендовым направлением. Здесь много локаций - точек притяжения молодежи, новые общественные пространства, парки, зоны отдыха для всей семьи, фудкорты и многое другое. Отдельно стоит обратить на стрит-арт. О том, чем так удивляет современный Нижний, - в видео.

День второй. XIX век

Второй день можно полностью посвятить старине, которой в Нижнем Новгороде в избытке. В центральной части города много сохранившихся до сегодняшних дней исторических построек. Прогулявшись по ним, можно прочувствовать быт и атмосферу XIX века.

Какие места посмотреть, чтобы погрузиться в атмосферу русского города XIX века - во второй части нашей видеоэкскурсии.