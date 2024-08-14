В Дагестане на 20% увеличился турпоток на Кубачинскую башню

Глава села Кубачи Абдусалам Куртаев рассказал, что в летний сезон ежедневно от 40 до 60 туристов посещают Кубачинскую башню «Акъайля къаля».

За два месяца этнокомплекс посетили более 2,5 тысяч человек. В июнь—июль 2024 года музей посетило не более 2 тыс. человек.

Глава села подчеркнул, что если бы дороги в село были более удобными, то турпоток увеличился бы в разы. Эту информацию передал в редакцию РБК Кавказ Абдусалам Куртаев.