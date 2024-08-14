Нижегородская область приняла полмиллиона туристов в июне
В Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области рассказали, что в июне 2024 года регион посетили около полумиллиона туристов.
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Как отметили в ведомстве, данный показатель оказался на 8% выше аналогичного периода 2023 года.
Основной поток туристов пришёлся на Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дивеево, Семёнов, Чкаловск, Выксу и озеро Светлояр.
Ранее сообщалось, что в Крыму начал работать новый туристический маршрут «Тропа Палласа».