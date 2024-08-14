Российские туристы чаще всего едут для восстановления в Дагестан и Алтай

Жители России чаще всего едут для восстановления сил в Дагестан, Приэльбрусье и Алтай. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

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Результаты опроса показали, что испытывающие выгорание люди все чаще выбирают для восстановления специальные авторские туры. Среди российских направлений в лидерах оказались Дагестан, который выбрали 22% опрошенных, Приэльбрусье (20%), Алтай (18%), летний Урал (17%) и Кисловодск (17%). Отмечается, что эти места привлекают туристов уникальными природными пейзажами, возможностями для активного отдыха и атмосферой.

Кроме того, популярностью пользуются хайкинг-туры в Грузию и Армению. Также туристы выбирают Китай, ЮАР и Марокко.

Участники исследования отметили, что поездки по экзотическим странам позволяют быстро переключиться и восстановить эмоциональное состояние. По их словам, выбор авторских туров связан с возможностью индивидуального подхода и адаптации программы.

При этом, прогнозируют эксперты, популярность подобных туров продолжит расти.

Ранее стало известно, что отдых в Крыму, Сочи, Геленджике и Анапе подешевеет на 25% в сентябре. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отмечал, что в первый месяц осени в России снижаются цены на всех направлениях пляжного отдыха. Кроме того, недорого отдохнуть в сентябре можно и за границей, добавил эксперт.