Движение электричек между Красным Селом и Петербургом решили усилить

Усиление движения произойдет с 17 августа, на линию каждый выходной день выпустят по 32 поезда.

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По информации председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентина Енокаева, увеличить количество поездов просили граждане. После введения тактового движения на направлении Красного Села в будни, пассажиропоток повысился.

«Только в первом полугодии 2024 года составил 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комитет совместно с СЗППК анализирует пассажиропоток с момента запуска тактового движения транспорта», — подчеркнул Валентин Енокаев.

О том, что практика внедрения тактового движения признана удачной сообщил в ходе прямого эфира на телеканале «Санкт-Петерубрг» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Он подчеркнул, что пассажиропоток увеличивается и электрички становятся более популярны.

Сейчас тактовое движение электричек из Санкт-Петербурга запущено до Павловска, Ораниенбаума, Красного Села и Мельничного Ручья. Очереди ждут Сестрорецк и Токсово.