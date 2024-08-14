Российская стюардесса сделала фото и взбудоражила соцсети

Бортпроводница российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Сотрудница перевозчика позирует на камеру в черной короткой юбке, белой рубашке и красном жилете. Свой образ девушка дополнила ярким шейным платком, перчатками, пилоткой и собранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы.

«Милая улыбка», «Прекрасная леди», «Красивая девушка», «Очаровательная», «Вау», «Милая», — написали они.

Ранее секс-бомбой прослыл в сети член экипажа другой российской авиакомпании. Внимание привлек ролик, на котором бортпроводник Даниил проводит инструктаж по безопасности в самолете.