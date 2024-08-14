В Карелии введут туристический налог

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что власти планируют ввести на территории региона туристический налог.

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По словам Парфенчикова, власти Карелии утвердили программу экологического развития региона до 2030 года.

«Введём в Карелии туристический налог. Он позволит получить дополнительные доходы в местные бюджеты и направить часть из них на решение экологических проблем», — сообщил он.

Парфенчиков отметил, что в пилотном режиме налог появится в Сортавальском округе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает местным властям вводить туристический налог с 2025 года.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это нововведение не приведёт к значительному подорожанию отдыха.