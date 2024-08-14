В Карелии введут туристический налог
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что власти планируют ввести на территории региона туристический налог.
По словам Парфенчикова, власти Карелии утвердили программу экологического развития региона до 2030 года.
«Введём в Карелии туристический налог. Он позволит получить дополнительные доходы в местные бюджеты и направить часть из них на решение экологических проблем», — сообщил он.
Парфенчиков отметил, что в пилотном режиме налог появится в Сортавальском округе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает местным властям вводить туристический налог с 2025 года.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это нововведение не приведёт к значительному подорожанию отдыха.