На острове Большой Шантар очистят территорию национального парка

Работы по уборке металлолома планируют начать в 2025 году на территории национального парка "Шантарские острова" в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье".

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщала в Telegram-канале, что в нацпарке по федеральному проекту "Генеральная уборка" провели комплексное обследование объекта накопленного вреда.

"Мероприятия запланированы на следующий сезон", - сказали в дирекции.

Там сообщили, что работы на острове провели сотрудники "Заповедного Приамурья", специалисты Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу. Были выполнены необходимые геодезические работы, что позволит установить точные границы и площадь объекта накопленного вреда. Помимо этого, специалисты отобрали пробы отходов, а также воды, почвы и воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ. По результатам обследования будет дана оценка влияния объекта на окружающую среду.

На острове Большой Шантар с советских времен остались постройки, старый маяк, который освещал путь проходящим мимо кораблям, контейнеры с металлоломом.

По словам директора "Заповедного Приамурья" Владимира Андронова, на месте необходим масштабный демонтаж и утилизация маяка и других конструкций. Он отметил, что эта экспедиция - еще один шаг к очистке Шантарских островов от мусора. Уборка территории национального парка началась в 2017 году, в 2020 году удалось разрезать, спрессовать и поместить в контейнеры около 110 тонн мусора - отработавшей техники, металлоконструкций, бочек, бетонных и дощато-брусовых строений. Этим занимались военные.

Шантарские острова

Шантарские острова - это архипелаг в Охотском море, он входит в состав Тугуро-Чумиканского района. 17 островов Шантарского архипелага и прилегающая к ним акватория имеют статус национального парка. Ежегодно красивейшие скалистые острова, у которых можно наблюдать гренландских и японских китов, а также косаток и белух, привлекают туристов со всего света.

Проект "Генеральная уборка"

"Генеральная уборка" - федеральный проект, цель которого состоит в решении многолетней проблемы ликвидации экологически опасных объектов накопленного вреда на всей территории РФ.