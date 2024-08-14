Специалист рассказал, во сколько обходятся речные круизы

Алексей Растегаев заявил НСН, что летом 2024 года россияне минимум на 15% чаще отправляются в круизы.

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Летом 2024 года спрос на речные круизы в России вырос минимум на 15%, одна ночь на теплоходе сегодня обойдется от пяти до двадцати тысяч рублей, заявил НСН руководитель комиссии РСТ по круизам Алексей Растегаев.

Круизы по рекам России бьют рекорд по количеству туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В этом году в круизы по рекам России отправятся рекордные 750 тысяч путешественников - этот вид отдыха постепенно становится одним из самых популярных. Растегаев рассказал, куда сегодня можно уплыть.

«В этом году спрос превысил ожидаемый. Загрузка весной превысила на 12-15% прошлогодние значения, лето сейчас сравнить еще тяжеловато. Но уже рост заметен, минимум 15%. Активно идут продажи уже на 2025 год. Круизы – это такой вид туризма, когда продажи начинаются за год. Сейчас многие туристы спрашивают, как попасть на осенние круизы, некоторые теплоходы будут ходить до ноября. На сентябрьские круизы мест в большинстве случаев уже нет», - рассказал он.

По его словам, 70% россиян выбирают круизное путешествие повторно, каждый может найти подходящий для себя по цене вариант.

«Туристы возвращаются и на следующий год. После пандемии мы получили больше туристов, которые привыкли отдыхать на европейских маршрутах. Раньше 50-60% было возвратных туристов, сейчас речь о 70%. Стоимость зависит от ряда факторов. Средняя цена каюты за один день стартует от пяти с половиной тысяч до двадцати тысяч рублей. У нас есть эконом-класс, любой турист сможет подобрать подходящий для себя вариант по цене и качеству. На юге сегодня будет дороже стоить ночь в отеле с питанием и развлечением. У нас тоже есть более дорогие программы, но есть и очень доступные», - объяснил он.

Летом туристы предпочитают более длительные маршруты от 11 дней, но популярностью пользуются и традиционные поездки из Москвы в Питер.

«Раньше самым популярным маршрутом мы считали направление Москва-Санкт-Петербург-Москва, сейчас туристы любят все направления, летом предпочитают более длительные круизы от 11 дней. Некоторые туристы разбивают круиз на две части. Например, берут Москва-Нижний Новгород, а обратно уже на поезде. Процентов 30 круизов из Москвы до Санкт-Петербурга у нас сегодня именно вот так дробятся. Из Самары тоже стартуют теплоходы, плывут в Ростов, кто-то выбирает маршрут Нижний Новгород-Казань-Нижний Новгород. Из Казани стартуют теплоходы, из Перми сегодня тоже очень популярно. Турист готов сесть в любом городе, а дальше уже по своей программе при необходимости. Компании на это идут», - заключил собеседник НСН.

В прошлые годы в летний сезон в Санкт-Петербург одновременно могли заходить до 10 круизных судов с европейскими туристами, рассказал председатель совета директоров Круизной компании «Созвездие» Александр Соснин «Радиоточке НСН».