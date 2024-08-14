Специалисты сообщили о росте турпотока в Нижегородскую область

Около полумиллиона туристов посетили Нижегородскую область в июне. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, ссылаясь на данные сотовых операторов. Поток туристов в первый месяц лета 2024 года оказался на 8% выше прошлогоднего уровня. Информации по июлю пока нет.

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Основными точками притяжения для путешественников стали Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дивеево, Выкса, Семенов, Чкаловск, Выкса и озеро Светлояр.

«В настоящее время средняя загрузка отелей, гостиниц и хостелов на территории региона в выходные и праздничные дни достигает 97%, в будние дни – превышает 90%», — добавили в министерстве.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 225 участков для создания туристических объектов нашли в ПФО, из них 24 — в Нижегородской обласи.