Как воплотить в жизнь мечту об отдыхе на Байкале

Кто не мечтает побывать на Байкале? Порой это кажется недосягаемым и чем-то далеким. Но если поставить цель, то магия самого глубокого озера планеты может оказаться реальностью и для вас. И вот вы уже в самолете направляетесь в волшебную Бурятию. А от Улан-Удэ уже и рукой подать до красивейших таежных пейзажей и завораживающей глади Байкала.

© Российская Газета

В межсезонье Сибирь расцветает разными красками, и можно оказаться в живописном раю, созданном самой природой. Благодаря мягкому климату и отсутствию ветра такая красота здесь до первого снега, который выпадает в ноябре, меняя невероятное разноцветье на сказочные зимние пейзажи.

В бархатный сезон уже не жарко и при этом есть возможность в полной мере насладиться удивительным миром Байкала, над которым, по статистике, 300 дней в году светит солнце. Знали об этом?

От Улан-Удэ можно на маршрутке или такси махнуть, например, в Горячинск: два часа пути, и вы уже на месте. На Байкале можно не только слиться с природой, но и окунуться в мир буддизма и помедитировать у самой большой в России статуи Будды Шакьямуни. А еще туристов влекут горячие источники, известные своим благотворным влиянием на организм.

Расположенный в Горячинске термальный источник - один из самых горячих на Байкале. Температура воды достигает 52 градусов. Это один из самых старых бальнеологических курортов подобного типа в России.

На восточном побережье озера остановиться можно, к примеру, в уютном экоотеле "Сосны", построенном из экологически чистых материалов. Он стоит посреди соснового бора, но при этом там есть все блага современной цивилизации: интернет, ресторан, мангал, беседки и русская баня. Попарившись, можно порелаксировать в банном чане с видом на тайгу и насладиться массажем. Туристам обеспечен комфорт с погружением в байкальскую природу. Минут десять по тропе через живописный лес, и вы на песчаном пляже. Да-да, Байкал совсем рядом!

Неслучайно озеро называют жемчужиной Сибири. Ему 25 миллионов лет, а его максимальная глубина - 1642 метра. С 2009 года Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его ареале обитают тысячи видов животных и растений, половина из них - эндемики.

"Байкальская нерпа, байкальский омуль, байкальский осетр, прозрачная живородящая рыба голомянка, рачок эпишура и байкальские губки обитают только у нас, на Байкале", - рассказывает хозяйка экоотеля Вера Ампилогова.

А какая история окружает Байкал! Здесь все пропитано мистикой и легендами, узнать которые можно, отправившись на увлекательные экскурсии. Недалеко от поселка стоит скала Черепаха. Здесь все загадывают желания. Говорят, черепаха слышит их и исполняет.

Это одно из мест силы Байкала. И именно там, неподалеку, находится центр бурятской и буддистской культуры. Одна из здешних достопримечательностей - остров Ольхон, третий по размеру озерный остров на планете. Он считается сакральным центром северного шаманского мира, там находится место поклонения духам…

Можно отправиться на экскурсию в национальный парк "Святой Нос" и Баргузинскую долину - первый в России заповедник, созданный до революции. Прекрасен и Чивыркуйский залив, в котором вода прогревается до 24 градусов, пляж Мягкая Карга, место тишины и дацан с ликом богини Янжимы. А при восхождении на мыс Святой Нос просматриваются Баргузинский и Чивыркуйский заливы одновременно.

Каждый, кто хоть раз побывал на Байкале, мечтает туда непременно вернуться. Я уже исполнила свою мечту. А вы?