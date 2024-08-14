В Ростове введут туристический налог

В Ростове-на-Дону с 1 января 2025 года будет введен туристический налог. Об этом ИА «ДОН 24» сообщили в администрации города.

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Не так давно Госдума приняла закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который по сути заменит курортный сбор. Сразу после этого ряд городов России объявили о введении нового налога.

Ростов до сих пор оставался в стороне. Но, как удалось выяснить, решение о введении нового налога уже принято.

Как сообщили в администрации, платить налог будут организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания.

Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения, при этом с каждым годом процентная ставка будет расти. Также установлена и минимальная сумма налога – 100 рублей в сутки.

Отметим, что в регионах, где уже введены такие меры, гости уплачивают туристический налог при заселении в гостиницы или другие места проживания.