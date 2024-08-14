Эксперт рассказал о плюсах отдыха «all inclusive» недалеко от Москвы

Последние годы популярность путешествий из Москвы в Подмосковье только возрастает. Посещение маленьких городов и сельских локаций с богатым культурно-историческим наследием — отличный сценарий для поездки выходного дня или недельного отдыха. Впрочем, иногда хочется перезагрузиться без новой информации, дать разуму и телу «остыть» после мегаполиса и просто насладиться комфортом и тишиной.

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В таком случае можно остановиться на загородных курортных комплексах и отелях, где все необходимые услуги собраны в одном месте. Директор по маркетингу и продажам LES Art Resort Елена Винокурова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» отметила, что на сегодняшний день подмосковные курорты позволяют отдохнуть в живописном месте без перелетов и виз.

Москвичи могут легко добраться до выбранной локации на личном авто, общественном транспорте или такси. Вдобавок организм не тратит ресурс на процесс акклиматизации, снижается риск возникновения расстройств ЖКТ (блюда в меню готовятся из привычных продуктов, у воды тоже привычный вкус).