На Южном берегу Крыма малые отели практически полностью загружены

Уровень загрузки отелей Южного берега Крыма в августе приближается к 100%, об этом ТАСС рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.

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"Средняя загрузка малых объектов Крыма приближается к 70%. Ближе к 100% - это Южный берег Крыма, в частности Феодосия, Судак. В Севастополе по некоторым причинам загрузка в среднем до 50%. На западном побережье (Саки, Евпатория, Черноморская, Межводная) там, где есть открытые пляжи в шаговой доступности, загрузка также до 70%, а те объекты, которые вблизи полосы оборонительных сооружений, загружены всего на 30%", - сказала она.

Глава ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя также отметила, что жители Симферополя массово едут отдыхать в малые отели недалеко от города на выходные.

Стамбульникова отметила, что к концу лета бронирование становится менее активным, поэтому прогнозировать уровень загруженности на сентябрь и октябрь пока рано.