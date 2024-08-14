Куда поехать в автобусный тур из Кургана: цены и маршруты

Турагентства Кургана активно начали предлагать горожанам путешествия по соседним регионам на автобусах. Каждый из предложенных туров — комфортное путешествие с экскурсиями по значимым культурным и природным достопримечательностям. URA.RU сделало подборку туров продолжительностью от одного до четырех дней.

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В Екатеринбург на один день

Однодневный тур в Екатеринбург будет стоить взрослым 5550 рублей, пенсионерам — 5200 рублей, дети от 4 до 14 лет смогут отдохнуть за 4750 рублей, а для детей до 4 лет предусмотрена специальная цена в 2900 рублей. Программа включает посещение океанариума, зоопарка и музея Высоцкого в БЦ «Высоцкий» с выходом на смотровую площадку. Также путешественники смогут провести время на Плотинке.

Четырехдневное путешествие в Казань и Свияжск

Жителям Кургана предлагают четырехдневный тур в Казань и Свияжск. Стоимость составит 14500 рублей для взрослых и 14100 рублей для льготных категорий. В программу тура входит питание, проживание и экскурсионная программа, включая посещение Храма всех религий.

Тобольск за один день

Однодневный тур в Тобольск включает экскурсии по самому городу и его кремлю. Участникам предстоит исследовать исторические уголки города за 4900 рублей для взрослых и 4500 рублей для льготных категорий.

Золотая осень на Урале

Из Кургана стартует однодневный экскурсионный тур в урочище Пороги и к Айским притесам за 4700 рублей. Программа включает утренний выезд, экскурсии по Сатке и природным достопримечательностям. Группа также отправится к ГЭС «Пороги», месту с богатой историей и уникальной природой. Далее следуют фотопаузы у Известковых печей в поселке Межевой и на реке Каменка. Туристов ожидают обеденный перерыв и активности на Айских притесах. Возвращение в Курган запланировано поздней ночью.

В Тюмень с ветерком

Доступны курганцам также поездки в Тюмень. Стоимость тура составляет 2500 рублей. Программа начинается с утреннего выезда из Кургана и включает обзорную экскурсию по Тюмени. После свободного времени на набережной реки Туры гостей ждет прогулка на теплоходе, за которой следует свободное время на Цветном бульваре. Вечером туристы отправятся обратно в Курган.

Сонькина Лагуна: приключение в стиле пиратов

Туристов из Кургана приглашают отправиться в Сонькину Лагуну в челябинской Сатке, где каждый сможет ощутить себя персонажем захватывающих пиратских историй. Стоимость однодневного тура составляет 5300 рублей для взрослых и 3800 рублей для детей до трех лет. Программа включает посещение висячего моста, обед в таверне «Бешеный Бен» и приключения на пиратском корабле.