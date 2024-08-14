Число двухэтажных вагонов в поездах превысило тысячу

Число двухэтажных вагонов РЖД впервые стало четырехзначным. Психологическую отметку в тысячу штук этот подвижной состав превысил в первом полугодии. Сейчас на просторах железных дорог курсирует 1001 двухэтажка. В прошлом году их было на 76 меньше. А всего в распоряжении монополиста порядка 16,3 тыс. пассажирских вагонов разных моделей.

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Двухэтажки традиционно не любимы туристами. При первой же возможности, когда есть альтернатива, они предпочитают им обычные вагоны. Пока перевозчик в числе удобств нового подвижного состава называет современные биотуалеты, кондиционеры и индивидуальные зарядки, туристы чаще вспоминают про ограниченность пространства на втором этаже из-за неудобных скошенных крыш и отсутствие места для багажа.

Однако количество тех, кто путешествует в таких вагонах, продолжает расти пропорционально увеличению их количества. В этом летнем сезоне на двухэтажках уже перевезли 3,8 млн человек, что на 9,2% больше аналогичного прошлогоднего периода. В числе самых популярных направлений Москва – Адлер. Неудивительно – там любые вагоны идут битком. Также в числе лидеров Москва – Воронеж и Москва – Брянск.

Всего двухэтажки ходят в составе 31 поезда на 22 маршрутах. В сентябре перекомпонуют еще и № 63/64 Самара – Санкт-Петербург. Этим не ограничатся – тем временем на заводе строится еще 78 вагонов по заказу РЖД. Они поступят к перевозчику до конца года.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД снимает двухэтажные поезда с маршрута Москва – Петербург, чтобы отправить на юг.