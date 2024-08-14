В Тюмени планируют создать туристическую тропу в Уватский район

Тюменские власти рассматривают возможность завести туристическую тропу в Уватский район. Основная мысль – создать тур в стиле последнего героя, поделился идеей с «ФедералПресс» замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

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«Мы изучали Уватский район. Он предполагает отдельное направление экстремального вида спорта – тайга, последний герой, все про это», – рассказал он.

Ранее правительство также презентовало готовящийся турмаршрут «Великий сибирский путь», который предложит на разных видах транспорта, в том числе на коне, отправиться из Тюмени в село Покровское. Развивать это направление взялся тюменский предприниматель Владимир Шевчик, он намерен построить на родине Григория Распутина музей-детектив, который станет необычным привалом для гостей области.

Андрей Пантелеев развеял сомнения в популярности такого маршрута у путешественников, напомнив, как в пандемию горожанам предложили сплавы на сапах, и сегодня это времяпрепровождение является одним из самых популярных в регионе.