Названы регионы России, где можно посмотреть на цветение лотоса

Краснодарский край, Калмыкия, Приморье и Астрахань вошли в топ мест, где в августе можно увидеть лотосы.

Как пишет «Российская газета», лотосовые поля цветут в дельте Волги до конца августа - начала сентября, но жара может сдвинуть эти границы.

В Краснодарском крае несколько «лотосовых» локаций находятся в Темрюкском районе в заповеднике «Садки» и в лимане Замирайкин. Также хорошие снимки можно сделать, если доехать до озера Бам под Новороссийском.

В Калмыкии флоритуристов ждут в городе Лагань и поселке Джалыково.

В Приморском крае самый короткий сезон цветения лотосов: со второй половины июля до середины августа. Краснокнижные цветы пока можно найти в парке «Озеро лотосов» города Артем, на озере Гусиное острова Путятина.