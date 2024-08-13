Под Архангельском открыли огненный фестиваль «Маяки»

Огненный праздник "Маяки" открылся в Заостровье под Архангельском на берегу реки. Как пояснила ТАСС директор Заостровского Дома культуры Оксана Кожина, старинный обычай этих мест жечь костры в ночь с 13 на 14 августа в ожидании моряков с промысла трансформировался в праздник огня, и сейчас на него приезжают туристы.

"В ночь с 13 на 14 августа в Заостровье традиция жечь костры. Сейчас, конечно, пожарные особо жечь не разрешают, и жжем мы в поле у реки, можно сказать, в окультуренной форме. Это местная традиция, она связана с тем, что ждали моряков с промысла, уже августовская ночь, ночи не белые, становится темно, - рассказала Кожина. - У нас сейчас это праздник: концертная программа, мастер-классы, интерактивные площадки, и гвоздь программы - большой костер. А перед костром проходит факельное шествие, это тоже поморская традиция".

Ударение в название праздника ставится на букву "Я"- так здесь произносили слово, обозначающее костры, которые жгли в деревнях. В каждой деревне был свой "Маяк". В старину вдоль берегов реки Заостровки в каждой деревне, в каждой семье ждали с промысла мужей, братьев, отцов, сыновей и пособничали их возвращению домой, зажигая маяки, служившие им ориентиром - августовские ночи темные, а огонь виден был издалека. Для большого костра жители приносили со всей деревни то, что не пригодилось в хозяйстве, и сжигали, избавляясь от ненужных вещей. Костер также является символом веры, любви и надежды.

В 20:00 мск начались мастер-классы по росписи маяков и традиционной северной росписи, плетению мандал и венков, изготовлению игрушек из войлока. Детей и взрослых учат также верховой набойке. Набойка - один из старинных способов художественного оформления тканей. Рисунок печатался при помощи деревянных набивных досок - "манер" - с вырезанным на них орнаментом. Один из основных способов набойки - это верховая набойка: на готовую ткань с помощью штампов набивается рисунок. На празднике работают кузнецы, выступают фолк-музыканты. Дуэт "Кокора" исполняет песни под гусли и звучание звонохорда, созданного в XXI веке. Это конструкция из алюминиевых труб, закрепленных горизонтально.

В программе праздника файер-шоу, шоу барабанщиков, факельное шествие и большой костер, который зажгут ближе к полуночи.