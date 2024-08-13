На пляже в Новороссийске отдыхающие нашли необычную синюю медузу

Под Новороссийском местная журналистка нашла в прибрежных водах у села Южная Озереевка необычную медузу и вытащила ее на берег. Об этом сообщает издание «Новороссийский рабочий».

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По словам женщины, сначала она приняла медузу за синий пакет, но дети подсказали, что это не целлофан, а живое существо.

«Медуза напоминает наших черноморских корнеротов, плотная на ощупь. На воздухе она кажется не такой яркой, как в воде. Но все равно выглядит очень необычно», — поделилась работница СМИ.

Биолог Вениамин Голубитченко в беседе с изданием заметил, что такая медуза могла приплыть из Атлантического океана, и напомнил, что похожих уже видели в Крыму. Другой ученый, Сергей Иванов, предположил, что найденная медуза относится к кубомедузам, чьи щупальца покрыты клетками с самым сильным из известных ядов.

Ранее в Кемерово врачи спасли шестилетнего мальчика, ужаленного медузой в Таиланде.