Раскрыты самые популярные морские курорты России в августе

Российские туристы проведут остаток лета на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей. Самые популярные курорты в августе раскрыли «Яндекс Путешествия», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, среди крымских курортов наибольшей популярностью в августе пользуются Алупка, Гурзуф и Судак. Из тройки лидеров самым бюджетным стал город Алупка — средняя стоимость ночи в местном отеле обойдется в 4,6 тысячи рублей, в Судаке — 5,5 тысячи рублей, а в Гурзуфе — 7,8 тысячи рублей.

Не меньшим спросом пользуется и другой курортный регион России — Краснодарский край. Стоимость ночи в Сочи равна 4,5 тысячи рублей, а в Лермонтово — 6,8 тысячи рублей. На берегу Азовского моря особо востребованы станици Голубицкая — 4,9 тысячи рублей за ночь, Должанская — 5,4 тысячи рублей, а также Ейск — 4,6 тысячи рублей.

«Курорты на берегу Каспийского моря в августе также показывают рост — например, спрос на отели в Дербенте в этом году увеличился на 41 процент. При этом средняя цена за ночь в отеле снизилась по сравнению с прошлым годом — она равна 7,1 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

Ранее Кипр был назван одним из самых доступных европейских направлений для отдыха в бархатный сезон. Уточняется, что средняя стоимость тура на 10-11 дней составляет 193 тысячи рублей.