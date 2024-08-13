Канатную дорогу курорта «Эльбрус» закроют на регламентные работы

Гондольная канатная дорога на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) закрывается на ремонт. Об этом сообщили в институте развития "Кавказ.РФ".

"С 2 по 22 сентября на курорте планируем регламентные работы. Это значит, что в это время не будет работать гондольная канатная дорога и, напротив, очень трудоемкие дни предстоят всей команде эксплуатации", - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель гендиректора компании Хиса Беккаев, когда канатная дорога отработала 22,5 тыс. часов, наступает срок "большой инспекции".

"Перебираем и проверяем все, что крутит и движет канатку: балансиры, ролики, шарниры. Мы разбираем опоры, на которых держатся тросы канатки, меняем детали. Это важно для качественной работы всего механизма и, как следствие, безопасности наших гостей", - отметил Беккаев.

Регламентные работы планируется провести за три недели. В это время гостям курорта предлагается пройтись по экотропам, съездить на термальные источники, к Голубым озерам. На склоны Эльбруса можно будет подняться по маятниковой канатной дороге до станции "Мир", на высоту 3,5 тыс. м.