Круизы по рекам России становятся все более популярны

В этом году в круизы по рекам России отправятся рекордные 750 тыс. путешественников – этот вид отдыха постепенно становится одним из самых популярных. Спрос растет ежегодно на 25%, а количество возвратных туристов составляет 90%.

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Клиенты отмечают высокий уровень экскурсионной программы, комфорт теплоходов и качественное питание. Многие отмечают, что круиз – самый удобный способ путешествий по России: экскурсии и развлекательная программа тщательно продуманы, а переезжая из города в город, не надо каждый раз собирать чемоданы.

В навигацию-2024 более 80 теплоходов вышли на все крупнейшие реки России, выполняя от классических маршрутов по Волге до экспедиционных круизов по Сибири. Активные продажи круизов на лето начались еще прошлой осенью – благодаря скидкам раннего бронирования и высокому уровню доверия туристов к этому виду отдыха.

«Практически все места в августовских рейсах выкуплены. Советуем туристам обратить внимание на осенние круизы. До начала октября еще можно поймать лето на маршрутах в Ростов-на-Дону и Астрахань: летней жары уже нет, а навигация по Волге продолжается до ноября», – говорит генеральный директор «Инфофлота» Андрей Михайловский.

Что касается будущего сезона, то в «Инфофлоте» уже зафиксировали рост спроса на раннее бронирование на 10% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

В арсенале компании более 2 тыс. круизов по рекам России, которые уже сейчас можно предлагать туристам с максимальной скидкой.