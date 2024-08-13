Перелеты на Дальний Восток лидируют по росту спроса у туристов

Спрос на покупку авиабилетов в ДФО на осень увеличился. Об этом сообщается на сайте «РИА Новости».

© Zab.ru

Покупки авиабилетов во Владивосток увеличились в три раза, в Южно-Сахалинск — в четыре раза, а в Курильск — в 11 раз по сравнению с 2023 годом.

При этом аналитики отметили, что среди российских направлений традиционно лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва благодаря своим достопримечательностям и культурным событиям.

Напомним, жители ДФО смогут улететь в Санкт-Петербург по субсидированным билетам. Также сообщалось, что в следующем году планируют открыть авиарейс Чита — Магадан.