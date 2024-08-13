Туристу с купленным билетом не нашлось места на рейсе

Житель Екатеринбурга Евгений Стоянов не смог улететь из Сочи рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии", на который у него был куплен билет. О том, что им не хватило мест, мужчина и еще одна пассажирка узнали во время посадки, передает "Уралинформбюро".

Евгений Стоянов рассказал "КП-Екатеринбург", что приобрел билет заранее и изначально должен был вылететь в Кольцово 13 августа в 10.43. Он заблаговременно приехал в аэропорт Сочи, прошел регистрацию и направился на посадку. Работала одна стойка, потом открылась вторая, и часть пассажиров ушли туда. Евгений остался. Когда он протянул билет для проверки, его попросили подождать. Подошедшая сотрудница аэропорта объяснила екатеринбуржцу, что из-за технического сбоя авиакомпания подала на посадку самолет меньшей вместимости, поэтому часть пассажиров "не влезла" – их бесплатно отправят другим рейсом.

В результате Евгений и еще одна женщина улетели в столицу Урала бортом "Уральских авиалиний" в 11.45.

Представитель авиакомпании пояснила мужчине, что никаких компенсаций в такой ситуации ему не положено по правилам перевозчика.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточнили, что такие инциденты возможны, если в целях обеспечения безопасности по производственной причине была произведена замена борта с меньшим количеством посадочных мест или если пассажир опоздал на посадку. Что явилось причиной в случае с Евгением, станет ясно после проведения служебной проверки.