В музеях Северной Осетии фиксируют бум посещаемости

Музеи Северной Осетии с начала 2024 года посетили более 120 тысяч человек. Это уже превысило число посетителей за весь прошлый год.

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«Отмечается рост популярности музеев, что отражает интерес к наследию и культуре республики. В 2023 году Нацмузей и его филиалы посетили почти 110 тысяч человек, с начала 2024-го — уже более 120 тысяч», — сообщается на сайте главы и правительства республики по итогам совещания по развитию главного музея региона и его филиалов.

Руководитель Национального музея Северной Осетии Аслан Цуциев также сообщил, что в прошлом году было реализовано более 80 выставочных проектов, в нынешнем их количество уже сейчас превысило 50. Кроме того, музей проводит культурно-образовательные и патриотические мероприятия. Также все учреждения культуры республики подключены к проекту «Пушкинская карта».

В 2024 году Северная Осетия получила федеральную субсидию в размере 25 миллионов рублей на оснащение филиалов Национального музея новым оборудованием. Уже закуплено интерактивное оборудование, стеллажи, витрины, современная мебель, появится и световое оборудование.

Как отметил на совещании премьер республики Борис Джанаев, сейчас одним из драйверов развития сферы культуры являются современные сервисы. В связи с этим он поставил задачу активнее внедрять новые технологии в работу музеев.