Пассажиропоток двухэтажных поездов ФПК вырос на 15,6%

Двухэтажные поезда Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочерняя компания ОАО «РЖД») в январе – июле 2024 года перевезли около 8,3 млн пассажиров, что на 15,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

«В январе – июле 2024 года двухэтажные поезда ФПК перевезли около 8,3 млн пассажиров (плюс 15,6% к аналогичному периоду прошлого года). В том числе в сезон летних отпусков (с мая по июль) ими воспользовались почти 3,8 млн человек (плюс 9,2%). Такая динамика обусловлена увеличением количества двухэтажных вагонов на российских железных дорогах и расширением их маршрутной сети», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с января 2024 года ФПК пополнила свой парк 76 двухэтажными вагонами. Так, в настоящее время он насчитывает уже 1 тыс. 1 единицу, а до конца года планируется поставка еще 78 таких вагонов.

В холдинге добавили, что двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, сейфами, индивидуальными зарядками для гаджетов и другими удобствами.

Там уточнили, что в настоящее время 31 пара двухэтажных поездов ФПК курсирует по 22 маршрутам. Самые популярные направления: Москва – Воронеж, Москва – Адлер, Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Адлер, Москва – Казань, Москва – Брянск.