S7 объяснила отмену рейсов в Сибири

Отмена нескольких рейсов S7 Airlines в Сибири объясняется корректировкой расписания в сезон пиковой нагрузки.

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Воздушные суда на этих маршрутах заменены на самолеты с большей вместимостью, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Во вторник в новосибирском аэропорту Толмачево была объявлена отмена и задержка нескольких рейсов по направлениям между Новосибирском и Кемерово, Красноярском, Иркутском, Улан-Удэ. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг и безопасности полетов.

"S7 Airlines внесла корректировки в расписание указанных рейсов. Часть рейсов была отменена, при этом пассажирам предложено переоформление на ближайшие рейсы по этим направлениям. Авиакомпания заменила воздушные суда на этих маршрутах на самолеты с большей вместимостью. Решение принято для поддержания стабильности летной программы в сезон пиковой нагрузки", - сообщили ТАСС в авиакомпании.

В пресс-службе уточнили, что S7 Airlines заранее проинформировала пассажиров об изменениях - по выбору они могли получить полный возврат средств или ожидать ближайший рейс, среднее время ожидания которого составило четыре часа. В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам предоставляются горячее питание и прохладительные напитки.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - частная авиакомпания России. Она обладает сетью внутренних маршрутов на базе авиаузлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачево) и Иркутске. В 2023 году рейсами S7 Airlines воспользовалось 15,9 млн пассажиров.