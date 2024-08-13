Десять лет стремления к совершенству: Mriya Resort & SPA отметил юбилей

За десятилетие Mriya Resort & SPA стал ведущим мировым курортом премиум-класса и драйвером развития индустрии гостеприимства в России: развитая инфраструктура, высокие стандарты обслуживания, насыщенная событийная программа, передовой подход в области оздоровления и собственное производство.

© Пресс-служба Mriya

Mriya Resort & SPA за десять лет стал ключевым туристическим объектом страны. С 2014 года курорт расширил свою территорию более чем в 4 раза, более 1 млн гостей посетили отель и тематические парки, а количество сотрудников выросло до 3 000 человек. Mriya Resort & SPA следует принципам ESG — ответственности и экологичности в бизнес-процессах. Партнерами курорта выступают 30 общественных организаций, а более 7 000 тысяч человек получили помощь. Большой опыт позволил курорту открыть Федеральный учебный центр «Академия гостеприимства», который специализируется на подготовке высококвалифицированных кадров в области гостеприимства в соответствии с международными стандартами сервиса. В год Академия выпускает более 6 000 специалистов по более чем 400 программам обучения. Курорт более ста раз признавали лидером индустрии гостеприимства на международных и российских премиях, в том числе он завоевал награду в самой престижной мировой премии World Travel Awards.

© Пресс-служба Mriya

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта: "Mriya Resort & SPA стал ключевым туристическим объектом страны, визитной карточкой России и настоящим драйвером развития индустрии гостеприимства. За 10 лет мы не только создали уникальную инфраструктуру, внедрили высочайшие стандарты сервиса и заработали международное признание, но и сформировали сильную профессиональную команду, способную решать самые амбициозные задачи. Впереди нас ждут новые горизонты - мы планируем реализовать ряд масштабных инвестиционных проектов, которые позволят вывести наш курорт на качественно новый уровень. Приглашаю всех разделить с нами этот захватывающий путь!"

Инициативы курорта направлены на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в стране за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг.

© Пресс-служба Mriya

Тематические парки курорта стали знаковыми туристическими объектами региона и новыми точками притяжения для всех жителей страны. WINEPARK - ключевое место развития виноделия в стране, который разрабатываем стратегию развития винного туризма РФ до 2035 года совместно с научно-исследовательским институтом “Магарач”. Ежегодно Винный парк становится точкой притяжения для гостей, виноделов, энологов и экспертов со всей России. Японский сад “Шесть чувств” и тематический парк “Дримвуд” - объекты курорта, которые привлекают гостей и жителей Крыма своей уникальной инфраструктурой и насыщенной событийной программой.

© Пресс-служба Mriya

На территории курорта успешно развивается медицинское направление, которое стало основополагающим вектором развития курорта. Mriya Resort & SPA непрерывно улучшает свои программы диагностики, восстановления и лечения, чтобы соответствовать высоким стандартам. Важным аспектом деятельности Mriya Resort & SPA является сотрудничество с ведущими медицинскими учреждениями, в частности с университетом имени И.М. Сеченова. Такое взаимодействие позволяет проводить научные исследования, разрабатывать инновационные методики и внедрять передовые практики в сфере оздоровления. Это способствует не только развитию медицинского туризма, но и повышению качества и доступности медицинских услуг для жителей Крыма.

© Пресс-служба Mriya

В рамках десятилетия курорта курорт реализовал ряд крупных проектов. В 2024 году курорт начал обновление номерного фонда и уже 100 номеров доступны для гостей курорта. Новым импульсом для развития стало открытие собственной яхтенной марины, способной принимать до 40 судов длиной до 40 метров. Знаковыми объектами стали маяк и смотровая площадка, которые приобретают статус культурного достояния региона. Своеобразным визуальным и звуковым ориентиром для всех гостей курорта стал обновленный поющий фонтанный комплекс.

© Пресс-служба Mriya

Ключевым же вектором развития обозначено создание винного кластера, строительство нового отеля, парка развлечений и природного парка. Концептуальная трансформация ждет парк чудес и приключений «Дримвуд», а также предусмотрена модернизация спа-центра для более эффективной реализации санаторно-курортных программ. Эти амбициозные проекты призваны не только расширить инфраструктуру региона, но и вывести Mriya Resort & SPA на новый уровень, превратив его в подлинный курортный “город будущего” площадью 108 га.

© Пресс-служба Mriya

С 10 по 18 августа на территории Mriya Resort & SPA проводится грандиозное празднование юбилея курорта. Программа празднования была объединена философией человекоцентричности, которая проявляется через чувства, мечты, осознанное отношение к миру и заботу о себе. Гости стали зрителями балета «Лебединое озеро», концерта при свечах крымского академического симфонического оркестра «Музыка без границ», циркового представления и музыкального шоу на фонтане. Также зарядились энергией на вечеринке Electric Sahara и посетили юбилейный гала-ужин «Вояж мечты». Хедлайнерами программы стали знаменитые исполнители: Валерия, группа «Пелагея», The Hatters, Стас Пьеха, Хор Турецкого, а также Ladynsax.