Туристы платят по 60 тысяч рублей за отдых на вилле ВИА Гры в Крыму

Продюсер группы ВИА Гра Константин Меладзе начал сдавать туристам свою элитную виллу в Крыму. Сутки в особняке музыканта обойдутся гостю в 60 тыс. руб., но спрос на такой отдых есть, рассказала брокер агентства элитной недвижимости в республике Елена Малашенко.

Константин Меладзе покинул Россию сразу после начала СВО. А в прошлом году он выставил свою крымскую виллу на продажу. За объект просят почти 400 млн руб. Однако покупателей пока нет. В итоге продюсер решил сдавать особняк в Гурзуфе туристам. Гостям доступны несколько спален, терраса с бассейном и прудом, зона барбекю, SPA и хаммам, а также услуги горничной. Единственный минус – до моря 1,5 км.

По словам риэлтора, который занимается недвижимостью в Крыму, путешественники могут остановиться здесь на сутки за 50–60 тыс. руб. или сразу на месяц за 2 млн руб. При этом туристы интересуются объектом, так как цена для элитного сегмента на полуострове вполне приемлемая.

«Чаще всего такие домовладения у нас бронируют под торжества, приезжают и платежеспособные туристы. Насколько я знаю, уже есть даты, в которые вилла Меладзе забронирована, поэтому спрос, конечно, есть», – рассказала Елена Малашенко.

Впрочем, на виллу есть планы и у движения «Ветераны России». Общественная организация уже выступила с заявлением, в котором предложила переделать виллу Меладзе в санаторий для участников СВО. Власти пока эту инициативу не комментируют.